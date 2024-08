DA DOMANI AL VIA LAVORI IN LARGO MELATINO A TERAMO, ECCO LE MODIFICHE AL TRAFFICO CHE BISOGNA SAPERE

Terminati i lavori di messa in sicurezza di un immobile di palazzo di proprietà della Fondazione Tercas che insiste su largo Melatino, che hanno comportato un restringimento della carreggiata, domani partirà l’intervento della Ruzzo Reti per la sostituzione delle condotte idriche e fognarie nell’area.

Lavori che comporteranno tutta una serie di modifiche al traffico e ai quali seguirà l'avvio del cantiere, da parte del Comune, relativo al rifacimento della pavimentazione dello stesso largo Melatino, finanziati a valere sul PNRR sisma nell’ambito del progetto di riqualificazione delle traverse laterali di corso San Giorgio, corso De Michetti e corso Cerulli.

“Prima di procedere all’installazione del cantiere per la realizzazione dell’intervento finanziato sul PNRR sisma per la riqualificazione della pavimentazione in largo Melatino, abbiamo chiesto alla Ruzzo Reti se avesse interesse ad intervenire sui sottoservizi - spiega l’Assessore con delega ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio - per evitare che futuri interventi rovinassero la nuova pavimentazione. La Ruzzo ha risposto positivamente e adesso partiranno i relativi lavori di sostituzione delle condotte. Lavori che non è stato possibile eseguire prima proprio in virtù dei lavori di messa in sicurezza di un immobile di proprietà della Fondazione Tercas”.

I lavori della Ruzzo Reti prenderanno il via domani, mercoledì 28 agosto, e per consentire l’esecuzione dell’intervento sono stati disposti, con apposita ordinanza, il divieto di sosta per tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, dal 28 agosto al 30 settembre, o comunque fino a fine lavori, in Largo Melatino nel tratto compreso tra l'incrocio con Corso De Michetti e l'incrocio con Via del Baluardo, e il divieto di transito a tutti i veicoli, sempre dal 28 agosto al 30 settembre, o comunque fino a fine lavori, in Largo Melatino nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Porta Carrese e l'incrocio con Via del Baluardo, con deviazione obbligatoria su Via Porta Carrese (percorso per Via Aurelio Saliceti e per Via Torre Bruciata: Via Porta Carrese-Via dei Mosaici-Via del Baluardo).

Inoltre, la stessa ordinanza dispone che nello stesso periodo di tempo, o comunque fino a fine lavori, venga modificato il senso di marcia di Via del Baluardo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Mosaici e l’incrocio con Largo Melatino, con istituzione di senso unico in direzione di Largo Melatino e con il posizionamento di adeguata segnaletica. Infine, per tutto il periodo dei lavori, saranno vietati la sosta, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, e il transito a tutti i veicoli in Via dei Mille dall'incrocio con Via dei Mosaici all'incrocio con Largo Melatino. L’ordinanza è pubblicata sul sito dell'ente, all'indirizzo http://2.47.42.233:8080/.

COMUNICATO UFFICIO STAMPA COMUNE TERAMO