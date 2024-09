VIDEO-FOTO / VIGILI DEL FUOCO: SIRENE SPIEGATE PER SALUTARE DUE "CAPI" CHE VANNO IN PENSIONE, D'ALONZO PROMOSSO

Cambio dei vertici operativi nei Vigili del Fuoco: in quiescenza il Capo Squadra Giuliano Delicato e il Capo Reparto Claudio Reginella. E' stato nominato Capo Turno Provinciale il Capo Reparto Giuseppe D’Alonzo. Questa mattina, alle 8 l'ultima timbratura e il saluto dei colleghi nel piazzale della caserma a Teramo. Il Capo Reparto D’Alonzo comanderà il Turno A del Comando, inteso come Centrale di Teramo, Distaccamento di Roseto e Distaccamento di Nereto. Auguri a chi ha raggiunto la meritata pensione e auguri a D'Alonzo per il nuovo incarico da parte di certastampa.