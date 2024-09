FIOCCO ROSA / BENVENUTA MARIASOLE

Ieri sera alle 20:34 , in casa Di Giuseppe è nata Mariasole un splendida bambina di kg 2,940 dagli occhi neri grandi e lo sguardo vispo. Ai genitori Giuseppe e Daniela e al nostro Riccardo, il fratellino di due anni , l’augurio smisurato da parte dei nonni Daniele ,Paola ,Alberino e Anna Maria e di tutta la famiglia.

Mariasole ti auguriamo tanta felicità , ti saremo vicini nella nella conoscenza di questo mondo complicato ma anche bellissimo dove muoverai i tuoi primi passi e dove crescerai forte e sicura con tutti noi al tuo fianco.

Sei un meraviglioso dono del Signore ed una gioia incontenibile ha pervaso tutti noi generando un rinnovato vigore e tanta forza . Una forza che la tua nascita rinnova ed amplifica e che ci offre la possibilità di darti ancora tanto amore come quello che profondiamo come nonni a tutti i nostri sette nipoti.

Ti saremo sempre vicini con il nostro amore per accompagnarti alla scoperta delle bellezze della vita. Un vecchio aforisma recita : ”In ogni ruga dei nonni c’è una storia d’amore scritta dal tempo”. Questa storia ,cara Mariasole, la scriveremo insieme e ti regaleremo tutto quello che abbiamo imparato dalla vita come in una favola senza fine tra le nostre amorevoli braccia.

I tuoi nonni