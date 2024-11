COLLEDARA E TOSSICIA DI NUOVO ATTRATTIVE GRAZIE AL SUPPORTO DEL GAL

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti insieme al supporto del Gal” affermano i Sindaci di Colledara e Tossicia. “I borghi dell'entroterra teramano sono tornati ad essere attrattivi, anche in virtù di una collaborazione costante e proficua con il GAL GRAN SASSO LAGA, una realtà che da nove mesi opera per lo sviluppo del territorio.” I Sindaci ricordano che sono numerose le iniziative intraprese per una crescita economica dei comuni interni teramani.

Il Sindaco di Colledara, Manuele Tiberii, sottolinea come il supporto del GAL, abbia permessodi promuovere a livello nazionale le eccellenze enogastronomiche locali, in particolare la rinomata porchetta di Colledara, durante la partecipazione alla Fiera dell'Artigianato di Milano. "Quest’anno, con la collaborazione del GAL, avremo l’opportunità di far conoscere i prodotti della “Valle Siciliana” e attrarre nuovi visitatori attraverso una campagna di comunicazione ad hoc per l’evento".

Un altro traguardo significativo è stato raggiunto con la riapertura del Museo delle Genti di Tossicia. Come afferma il Sindaco, Franco Tarquini: "In meno di una settimana dalla riapertura, abbiamo registrato un notevole incremento di visitatori, che hanno potuto ammirare le opere di grandi maestri come: Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano e la nostra Annunziata Scipione. Questo per il nostro territorio significa turismo, sviluppo economico e attrattività".

Conclude il Sindaco Tiberii " Grazie a progetti come le "Giornate al Borgo", si sta lavorando per creare un'offerta turistica sempre più ricca e variegata, capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno e tenere accesi i riflettori e l’attenzione sul nostro Comune anche in periodo non legati solo alla bella stagione. Le iniziative del GAL ricalcano lo spirito di 'Abruzzo dal Vivo', un progetto che ha dimostrato l'importanza di investire nella cultura e nell'intrattenimento al fine di valorizzare le aree interne”.

​​​​​​​​I SINDACI DI COLLEDARA E TOSSICIA