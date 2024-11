DOMANI LA PRIMA OPEN NIGHT AL POLO ALBERGHIERO DI POPPA ROZZI

in vista delle prossime iscrizioni alle scuole superiori, l'Iis Di Poppa Rozzi, polo alberghiero, offrirà l’opportunità di far prenotare ai ragazzi di terza media una giornata da studente di scuola superiore. La giornata, verrà strutturata in 4 ore giornaliere sulle seguenti discipline: italiano, matematica, diritto e scienze degli alimenti. Durante queste 4 ore, saranno organizzate delle pause, in cui i ragazzi visiteranno i diversi laboratori dell'istituto. I docenti referenti dell'orientamento, stanno già prendendo le adesioni cartacee negli incontri mattutini e pomeridiani, nelle scuole che hanno già attivato gli open day. A breve, sulle pagine instgram e facebook dell'istituto uscirà un modulo google per prenotarsi più rapidamente. Il polo alberghiero invita le famiglie a partecipare numerose all' open night di venerdi 15 novembre 2024, per scoprire l'offerta formativa, le certificazioni rilasciate e soprattutto conoscere un ambiente dove lo studente è al centro del sistema. Al termine del percorso dei diversi laboratori didattici e della spiegazione dell'offerta formativa, seguira' un buffet con intrattenimento musicale