RALLY / IL TERAMANO UMBERTO FIORILE PRONTO PER LE STRADE DEL BRUNELLO

Il pilota abruzzese Umberto Fiorile al rally internazionale del Brunello in Toscana. Presentata lunedì 18 ad Udine la Skoda Fabia WRC2 che utilizzerà il pilota Teramano a fine novembre.

Dopo il successo dell’anno scorso in Croazia a Zagabria con un ottimo 5 posto nella classifica gentleman driver Il pilota Umberto Fiorile torna alle corse in un rally che è stato terreno di numerose sfide tra i big del mondiale rally, come l’indimenticabile rally di Sanremo. Oggi rally internazionale del Brunello che si terrà a fine novembre e che fa base a Montalcino in Toscana, tra gli sterrati tra i più belli e insidiosi d’Europa.

Il pilota teramano gareggerà con la fida Skoda Fabia WRC2 - Rally 2, la

Massima categoria oggi nel panorama rallystico nazionale.

Sentiamolo:

‘ sono molto soddisfatto e felice di tornare sugli sterrati più belli d’Italia, terreno che già mi ha visto tra i primi 10 assoluti nel 2018 sempre con una performante Skoda Rally 2.

Chiaramente all’inizio dovrò togliere un po’ di ruggine ma le sensazioni sono buone e siamo carichi..

Sarò navigato da Eneo Giatti e vestirò i colori del team BC Vision di Udine mentre gli pneumatici saranno Pirelli.

Ringrazio di cuore gli sponsor Abruzzesi la Digitecno e la Edil ‘83, il main sponsor la MOJE Spiritz, la Ultramas di Bergamo i partners e la scuderia Motorsport Italia di Max Rendina.

Spero di riportare in città un bel risultato.’