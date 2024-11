È DI RAPHAEL GUALAZZI IL CONCERTO DI NATALE DELLA RICCITELLI

È quello di Raphael Gualazzi con la sua orchestra, il concerto di Natale della Riccitelli, in programma per mercoledì 18 dicembre alle ore 20.30, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo.

Classe 1981, Raphael Gualazzi è cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore. Dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion.

Gualazzi ha partecipato ai più rinomati festival d’Europa (tra cui l’”International Jazz Day”, presso la sede UNESCO di Parigi, il “Saint Germain Jazz” di Parigi, il “Dìa de la Musica” di Madrid, l’Italian Innovation Day a Bruxelles, testimonial del made in Italy di successo all’estero), ha segnato sold out in Italia e all’estero sempre con formazioni di musicisti internazionali, arrivando a conquistare anche il Giappone e il Canada. Nel 2011, già noto in Francia, ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “Follia d’amore”: primo posto, Premio della Critica “Mia Martini”, premio della Sala Stampa Radio e Tv, Premio Assomusica per la migliore esibizione live. E al successivo all’Eurovision Song Contest ha ottenuto il secondo posto con “Madness of Love”. Sul palco dell’Ariston è tornato altre due volte, sempre con grande successo di pubblico e critica: nel 2013 con “Sai (ci basta un sogno)” (quinto) e nel 2014 insieme a The Bloody Beetroots, con un progetto inedito che ha fuso jazz, elettronica, blues e gospel (medaglia d’argento con “Liberi o no”).

Quattro album all’attivo e tre Ep in Italia, Gualazzi ha pubblicato in tutto il mondo (sempre con la Sugar), dalla Francia alla Germania, fino al Giappone (dove, nel 2018 è uscito “Best of”, una raccolta di successi contenuti nei suoi tre precedenti dischi).

Raphael Gualazzi pianoforte, voce

Anders Ulrich contrabbasso

Gianluca Nanni batteria

Orchestra "Bruno Maderna"

Stefano Nanni direzione d'orchestra e arrangiamenti

Guest: Danilo Rossi viola

biglietteria

I SETTORE € 23,00 + 2,00 d.p.

II SETTORE € 18,00 + 2,00 d.p.

IIISETTORE € 13,00 + 2,00 d.p.