ALI ABRUZZO NOMINA IL DIRETTIVO: D’ERCOLE VICEPRESIDENTE REGIONALE, SALINI PRESIDENTE PROVINCIALE

Alla presenza del presidente nazionale, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si è tenuto all’Aquila il congresso regionale dell’Autonomie Locali Italiane (ALI). Gian Angelo Radica, sindaco di Tollo, è il nuovo presidente della sezione abruzzese, vicepresidenti Chiara Trulli (Spoltore), Diego Ferrara (Chieti) e Vincenzo D’Ercole (Castiglione Messer Raimondo). Confermato il direttore Alessandro Paglia. Per la prima volta, sono stati eletti anche i presidenti provinciali: per L’Aquila Enzo Di Natale (Aielli), per Teramo Nicola Salini (Penna Sant’Andrea), per Chieti Francesco Menna (Vasto), per Pescara Antonio Di Marco. Al congresso ha preso parte anche il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che non ha avuto cariche.