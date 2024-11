ECCO OLIVIAMO, MOSTRA, FESTA, DEGUSTAZIONE E CONCORSO DEGLI OLII TERAMANI

Il territorio di Bellante, e più in generale della provincia di Teramo, vanta una storica tradizione legata alla coltivazione dell’olivo, con particolare attenzione alla cultivar Tortiglione, una varietà tipica che rappresenta un simbolo del paesaggio e della cultura locale. Nonostante le sue eccezionali qualità organolettiche ed economiche, l’olio extravergine d’oliva (EVO) non ha ancora ricevuto il riconoscimento che meriterebbe.

Per colmare questa lacuna nasce “Oliviamo”, una manifestazione promossa dalla Pro Loco Bellante APS in collaborazione con l’ideatore dell’evento, il professor Antonio Bruni. L’iniziativa mira a promuovere l’olivicoltura locale come emblema di salute, tradizione e cultura.

L’olio EVO: ambasciatore del territorio

Quasi ogni famiglia delle campagne teramane produce olio, rendendo questo prodotto un pilastro della microeconomia locale. “Oliviamo” punta a esaltarne i benefici per la salute e il valore culturale, affinché l’olio EVO possa affermarsi come simbolo d’eccellenza, proprio come il vino ha saputo fare nel panorama italiano e internazionale.

Tra i protagonisti dell’evento spicca la cultivar Tortiglione, nota per le sue qualità nutrizionali e il contributo al paesaggio locale. La manifestazione offrirà approfondimenti sui pregi e i difetti di questa varietà grazie al coinvolgimento di esperti e produttori locali.

Programma della manifestazione

“Oliviamo” si svilupperà in due giornate intense, ricche di attività dedicate a scuole, pubblico, esperti e produttori locali.

Venerdì 29 novembre: Formazione e degustazione

Ore 9:00 – Apertura con la presentazione del progetto “Mercati Contadini”, che valorizza la filiera corta e il rapporto diretto tra produttori e consumatori. In parallelo, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Mosciano-Bellante parteciperanno a convegni e visite ai mercati.

Ore 10:00 – Gli studenti dell’I.S.S. Crocetti-Cerulli di Giulianova presenteranno i valori nutrizionali dell’olio EVO, con un focus educativo.

Ore 15:00 – Panel test per il concorso “Il miglior olio EVO Teramano”, con l’analisi tecnica dei campioni in gara.

Ore 17:00 – Convegno “Tortiglione, patrimonio di salute e di paesaggio”, con interventi di esperti tra cui Sonia Esposto (Università di Perugia) e Mauro Uniformi (Presidente CONAF), moderati dalla Dott.ssa Marcella Cipriani. Il dibattito coinvolgerà anche produttori e frantoiani.

Nel pomeriggio sono previsti anche un quiz interattivo sull’olio d’oliva, un Laboratorio di Blending per creare oli personalizzati e una degustazione guidata, con abbinamenti tra olio e finger food offerti dalla Pro Loco Bellante.

Sabato 30 novembre: Conoscenza e convivialità

Ore 10:00 – Approfondimento con il professor Leonardo Seghetti: “Conosciamo davvero l’olio d’oliva?”.

Ore 11:00 – Mini corso di degustazione per imparare a riconoscere e apprezzare gli oli EVO.

Ore 13:00 – Pranzo tematico presso il Ristorante Brace di Bellante, realizzato in collaborazione con l’I.S.S. Crocetti-Cerulli. Il menù, interamente ispirato all’olio EVO, ha già registrato il tutto esaurito.

Ore 16:30 – Premiazione del concorso “Il miglior olio EVO Teramano”, che celebrerà i produttori locali distintisi per l’eccellenza del loro olio.

Per partecipare al concorso, è possibile consegnare il proprio campione di olio venerdì 29 novembre, dalle 9:00 alle 15:00, presso la sede della Pro Loco Bellante APS in Via Cesare Battisti, Bellante paese, per info contattare il 339 3340584.