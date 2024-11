FURGONE FUORISTRADA, MOGLIE E MARITO FERITI

Nel corso della mattina una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla strada provinciale SP17, lungo il tratto compreso tra località Floriano di Campli e l'incrocio con la strada provinciale SP8 del Salinello, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone cassonato Fiat Ducato. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Campli, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, il mezzo, utilizzato per il recupero di rottami metallici, è uscito di strada all'uscita di una curva e si è ribaltato sulla scarpata sottostante. Il conducente del furgone e la moglie che si trovava a bordo sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarli in l'ambulanza presso l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato per poi recuperarlo con l'autogrù inviata sul posto dal Comando di Ascoli Piceno. Il traffico veicolare ha subito ritardi in conseguenza delle operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.