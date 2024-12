"CHI APRE, SERRA", LUCA MAZZOLENI RACCONTA IN UN LIBRO I SUOI ANNI DA RIFUGISTA SUL GRAN SASSO

Per l’occasione sarà proiettato il film documentario di Andrea Frenguelli "Chi apre serra” , dal quale il libro mutua solo il titolo, settimo nella collana "Duemilanovecentododici" diretta da Stefano Ardito per i tipi editoriali di Ricerche&Redazioni .

«Quando girai per la prima volta la chiave nella toppa del portone del Duca degli Abruzzi – scrive Luca – non potevo immaginare che quel gesto lo avrei ripetuto innumerevoli altre volte, lì e poi al Franchetti.

In pochi giorni da liceale mi ero ritrovato responsabile di una piccola attività, quasi diroccata è vero, ma che per me era tutto quello che volevo. Quel giorno di inizio giugno spinsi la porta ed entrai, tutto il resto accadde da sé: ero felice e non mi facevo problemi o domande, semplicemente vivevo l’esperienza.

Solo pochi giorni prima avevo lasciato il liceo senza progetti e con una capriola repentina la mia vita era andata a legarsi strettamente ai quei due piccoli rifugi sul Gran Sasso.

Sono passati tanti anni e continuo a fare il mio lavoro, un po’ affaticato certo, un po’ meno energico e infervorato perché la stanchezza si fa sentiere, ma riesco sempre a godere della bellezza di questi luoghi, dello spettacolo del sole che sorge dal mare al mattino e delle pareti che a sera rosseggiano prima di essere avvolte dall’oscurità della notte.»