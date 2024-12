TORTORETO, PARTITI I LAVORI NEI LOCALI DELLA GUARDIA COSTIERA

Il fabbricato era stato oggetto di un intervento, durante il primo mandato Piccioni, nel 2021, al piano terra dello stesso edificio al fine di ridurre dei fenomeni di umidità tramite impermeabilizzazioni e posa di nuovi intonaci aeranti. Oggi l'intervento prevede il completamento dell'unità immobiliare al piano superiore al fine di realizzare alloggio per il personale militare, pertanto i lavori riguarderanno la realizzazione di tutte le finiture interne e le opere impiantistiche, necessarie per la completa fruibilità del piano ad uso abitativo. In pratica ci saranno demolizioni, rimozioni, opere impiantistiche, nonchè gli interventi necessari al fine di adempiere ai requisiti di accessibilità secondo le normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Non si sono ovviamente tralasciati gli aspetti relativi al contenimento del consumo energetico degli edifici e agli adeguamenti di tutti gli impianti alle normative di sicurezza.

Il progetto, infine, prevede l'impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione del marciapiede esterno posto a piede del fabbricato, al fine di completare le lavorazioni inerenti alla riduzione dell'eventuale umidità di risalita alle murature poste al piano terra. Il cronoprogramma stabilito è di 150 gg per la realizzazione dilavori per un importo di circa 150.000.

Nessun spostamento degli uffici è stato necessario, pertanto rimane salvaguardata e garantita la presenza della Capitaneria, la cui collaborazione è sempre più preziosa alle esigenza del territorio, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Arianna Del Sordo.