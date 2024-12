ALLERTA METEO / A GIULIANOVA CHIUSI I PARCHI PUBBLICI

*Ancora un’ allerta meteo. Il Sindaco Jwan Costantini dispone il divieto d’accesso ai parchi.*

Il Sindaco Jwan Costantini ha firmato nelle scorse ore un’ordinanza contingibile ed urgente in seguito all’emissione, da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, di un nuovo avviso di condizioni meteo avverse dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore. Poichè sono ancora previste forti raffiche di vento, che possono causare schianti di alberi o parti di essi, si rende necessario, in via cautelativa, e a tutela della pubblica incolumità, di vietare l’ accesso ai parchi pubblici (Franchi, Cerasari, Annunziata, Cerulli, pineta Salinello, Matteotti, e altre aree verdi minori). Si raccomanda inoltre di evitare lo stazionamento in aree dove sono presenti alberi. L’ ordinanza, vigente dalla data di emissione sino alla conclusione dell’allerta meteo, è pubblicata sull' albo pretorio del Comune.