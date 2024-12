INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, USTIONATA UNA DONNA, LA CASA E' INAGIBILE

Una squadra di vigili del fuoco dei distaccamento di Nereto, ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un'abitazione isolata in via Sant'Angelo a Colonnella. Sul posto sono stati inviati anche un'autobotte, un'autoscala e il furgone con gli autorespiratori del Comando di Teramo. L'incendio ha interessato tutti gli arredi e suppellettili all'interno di un appartamento al primo piano del fabbricato di civile abitazione. Al momento del verificarsi dell'incendio nell'appartamento si trovava un uomo di 62 anni, la compagna 48enne e due figli. La donna, nel tentativo di controllare l'incendio che si era sviluppato in camera da letto, ha riportato leggere ustioni alle braccia ed è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118 di Sant'Omero. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e rimosso il materiale parzialmente bruciato per completare l'azione di spegnimento. Durante le operazioni di intervento l'abitazione è stata evacuata. Le alte temperature che si sono sviluppate nei locali interessati dall'incendio hanno danneggliato gli impianti elettrici e provocato la rottura di numerose pignatte del solaio tra il primo piano e il sottotetto. L'appartamento è stato reso temporaneamente non praticabile a causa dei danni provocati dalle fiamme o dal fumo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Colonnella per gli accertamenti di competenza.