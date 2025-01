VIDEO - FOTO / SIAMO STATI ALLA CASA ILLUMINATA DI ROSETO E…



Vista dal vero, la casa illuminata di Roseto… è una vera emozione. In foto, è un tripudio di led colorati, un tessuto di migliaia di lucette, che formano un’unica grande veste luminosa, che copre integralmente la casa della famiglia D’Eugenio alle porte di Roseto.

Ma dal vero, quelle luci prendono forna, assumono profondità, danno tridimensionalità a questo incredibile regno magico… e si fanno emozione. l’idea ha preso forma nel 2018 e, da allora, è diventata una passione familiare, alla quale lavorano tutti insieme per mesi, per costruire una grande favola vivibile. Un’idea che, oggi, è una realtà sulla quale, con una diversa capacità di visione, il Comune di Roseto potrebbe e forse dovrebbe costruire eventi e nuove iniziative… chissà… proviamo a chiederlo a Babbo Natale...



Nel video, Elisabetta D'Eugenio intervistata da Elisabetta Di Carlo.