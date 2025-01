VIDEO/ DELFICO, "D'ANGELO AVVIA I LAVORI AL PASCAL SENZA ASCOLTARE NESSUNO, UN PROGETTO A META' CHE NON BASTA", I COMMERCIANTI PRONTI AD INCATENARSI MENTRE PARTE LA RACCOLTA FIRME

"Mi meraviglio di come il presidente della Provincia Camillo D'Angelo non abbia ancora capito come funziona un convitto ed una scuola come il Delfico. Di punto in bianco ha voluto iniziare i lavori senza alcun confronto con alunni e docenti ma perchè? Si rende conto il presidente della Provincia che 27 metri quadrati dentro ai quali saranno messi sei posti letto a castello non vanno bene?. Ma si rende conto D'Angelo che mancano gli spazi, è una cosa fuori dal mondo quella che ha fatto. Dopo il delfico che cosa ci sarà? Al momento il nulla.

Il progetto dato alla stampa e alla scuola è un progetto parziale e a metà dove entrano solo la metà della popolazione scolastica, a quanto pare D'Angelo è disposto a raddoppiarlo subito con il doppio dei fondi.

Intanto commercianti, cittadini, studenti e docenti si stanno organizzando con una raccolta firme per chiedere un referendum per chiedere una scuola Jolly all'ex stadio comunale. La prossima settimana saranno organizzati banchetti, uno dei quali a piazza Dante davanti all'ex Delfico, sempre nei prossimi giorni i commercianti si recheranno nell'area dove D'Angelo sta scavando per mettere i moduli, al Pascal, e qui si incateneranno cercando di bloccare i lavori. I guai per l'ottimo presidente della Provincia sono appena iniziati.