CALCIO / IL TERAMO BATTE IL ROMA CITY E CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA

Prosegue la striscia vincente del Diavolo nel 2025, apertosi con due successi consecutivi.

Così, dopo il Fossombrone, cade anche il Roma City al cospetto della nuova terza forza del girone, in un match reso ancor più complesso dalle avverse condizioni meteo, con un fastidioso vento a complicare le trame di gioco delle contendenti.

Biancorossi cinici nel primo tempo, capaci di sbloccare una contesa equilibrata poco prima dell’intervallo, grazie all’inserimento aereo con i tempi giusti di Messori su invitante assist di Tourè.

Sbloccato il match, i ragazzi del rientrante Pomante trovavano ad inizio ripresa anche il raddoppio, con il ritorno al gol del numero dieci D’Egidio che festeggiava con tutto il gruppo sotto il centinaio di sostenitori al seguito. Teramo in gestione, ma era Gelonese in mischia, a sei giri di lancette dal fischio finale, a riaprire la gara, con qualche brivido finale prima dell’esultanza per tre punti che riportano il Diavolo al terzo posto.

Domenica si torna al “Bonolis” per ospitare la rivelazione Castelfidardo.

ROMA CITY (3-5-2): 1 Salvati, 2 Neri, 5 Spina, 6 Trasciani; 7 Fradella (55’ Delmastro), 8 Gelonese (K), 4 Bonello (62’ Limongelli), 11 Marchi, 3 Calisto (82’ Bamba); 9 Costa (62’ Camilli), 10 Hernandez (92’ Omohonria).

A disp.: 12 Merlini, 14 Battistoni, 15 Corradini, 17 Di Fabio.

All.: Boccolini.

TERAMO (3-5-2): 22 Di Giorgio, 4 Cangemi, 6 Cipolletti (Vk), 55 Brugarello; 34 Cum (50’ Loncini), 44 Angiulli, 20 Messori, 3 Pietrantonio; 10 D’Egidio (77’ Esposito), 11 Tourè; 90 Chiarella (69’ Galesio).

A disp.: 1 Torregiani, 5 Pepe, 7 Capitanio, 14 Fava, 16 D’Amore, 29 Menna.

All.: Pomante

Arbitro: Cerqua di Trieste.

Assistenti: Pellegrini di Prato e Quartararo di Firenze.

Ammoniti: Cum (T), Trasciani (R), Bonello (R), Loncini (T).

Espulsi: -

Reti: 45’ Messori (T), 52’ D’Egidio (T), 84’ Gelonese (R).

Spettatori: 200 circa (99 ospiti, settore esaurito)

Recupero: 2’pt; 7’st.