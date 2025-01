I LETTORI CI SCRIVONO / “GUARDATE COME STANNO “POTANDO” …

Buongiorno,sono una cittadina che le invia una foto di un povero albero(tiglio)capitozzato senza alcuna ragione visto che e' da sempre in ottime condizioni con una chioma rigogliosa. FORSE DAVA FASTIDIO A QUALCUNO? PREMETTO CHE I TIGLI NON VANNO ASSOLUTAMENTE POTATI VISTO CHE NON SONO ALBERI DA FRUTTO.Si puo' fermare tale scempio?

Ci siamo rivolti ai Carabinieri forestali ed hanno riferito che loro purtroppo non possono intervenire in quanto e' il Comune di Teramo che decide gli interventi.Quindi se chi da ordini non e' acculturato in materia botanica,puo' abbattere o capitozzare immotivatamente qualsiasi albero! GLI ALBERI APPARTENGONO A TUTTI ICITTADINI ,e queste scellerate decisioni arbitrarie andrebbero ripensate!

Spero tanto che possiate portare a conoscen za tutti i cittadini che magari non si accorgono di quanto accade a questa povera citta', sempre più irriconoscibile!

lettera firmata