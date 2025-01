ESCURSIONISMO SULLA NEVE, AL VIA IL CORSO DEL CAI

Partirà a breve il 5° Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato organizzato dalla Scuola di Escursionismo "Stanislao Pietrostefani" del CAI L'Aquila. Il corso è rivolto a coloro che vorranno affrontare escursioni nel periodo invernale avendo una solida preparazione di base.

Sono previste due giornate di formazione in aula dove si affronteranno i temi che spaziano dalla meteorologia alla cartografia, dalla conoscenza della neve alle applicazioni GPS e poi ancora l’uso di ciaspole e ramponi, l’ ARTVa, sonda e pala. Seguiranno 4 giornate in ambiente, dove si passerà alla pratica vera e propria.

Tutte i dettagli e le informazioni a questo LINK