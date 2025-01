TUMORE AL SENO / ECCO LE NUOVE TAPPE DEL CAMPER ROSA

Nuove date per il tour del “Camper rosa”. L’ambulatorio mobile della Asl di Teramo dedicato alla prevenzione del tumore al seno è ripartito dai primi di gennaio, con il suo mammografo ad alta capacità di prestazione, per la campagna “Si chiama screening e salva la vita” del 2025.

In questo ultimo scampolo di gennaio il “Camper rosa”, che fino a domani è a Villa Rosa, sosterà a Tortoreto, davanti al consultorio dal 27 a 31 gennaio. Queste invece le date di febbraio: Castilenti in piazza Umberto I dal 3 al 4 febbraio; Teramo, davanti al secondo lotto dell’ospedale dal 5 al 14 febbraio; Campli dal 17 al 21 febbraio e Atri, davanti al distretto in piazzale Alessandrini dal 24 al 28 febbraio. Le mammografie si eseguono dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.

Lo screening della mammella coinvolge le donne dai 50 ai 69 anni. L’esame si esegue a cadenza biennale gratuitamente e senza impegnativa del medico. Le donne inserite nello screening saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile dalla Asl. Per ulteriori informazioni, e per essere inseriti nelle liste degli appuntamenti (anche se si è residenti in un comune diverso da quello previsto in questo tour) è possibile chiamare il numero verde dell’Help desk 800210002 attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21, il sabato e i prefestivi dalle ore 9 alle ore 17.