LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AL PASCAL COMI FORTI UN CONVEGNO CON ESPERTI

Lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 9:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico per

Geometri “Forti” di Teramo in via Cona n. 187, si terrà il seminario di studi sul tema

“Lavoro 4.0: l’Intelligenza Artificiale al servizio delle imprese” per trascorrere una

mattinata di informazione e dibattito sull’Intelligenza Artificiale (IA) al servizio delle

imprese.

Si tratta di un’opportunità unica offerta, dall’Istituto Economico “Pascal-Comi” del Polo

Tecnologico Economico di Teramo, ai propri studenti per approfondire l’IA e le sue

opportunità di applicazione nel mondo dell’impresa con il contributo dell’Università degli

Studi di Teramo e la preziosa testimonianza di alcuni importanti operatori economici del

nostro territorio. Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, questi gli

interventi previsti:

• “L’Intelligenza Artificiale. Nuove opportunità formative” - Raffaele Mascella, delegato

alla didattica dell’Università degli Studi di Teramo

• “L’IA nelle imprese attuali e future. Case history Gruppo INFOSAT Teramo - Franco

Iachini, Gruppo INFOSAT

• “L’IA e la trasformazione digitale del sistema produttivo” - Ercole Cauti, direttore di

Match 4.0 - Digital Innovation Hub Abruzzo

• “Smart Finance: come l’IA sta rivoluzionando l’economia e i nostri futuri lavori - Alex

Prezioso, Elite Software House.

Modererà i lavori Roberto Salvatori, docente del Polo Tecnologico Economico.

<<Una visione, uno sguardo riflessivo e autentico sulle importanti potenzialità che

l’Intelligenza Artificiale ricopre nell’attuale delicato passaggio storico che viviamo, nel

quale tanto auspicio solidale e di sviluppo è proprio affidato all’IA. Siamo lieti di essere

riusciti a proporre uno spazio di approfondimento, dialogo e confronto su questo tema di

primaria importanza destinato a rivoluzionare ed innovare ogni processo aziendale ed

ogni attività lavorativa e, per questo, la partecipazione è aperta alla cittadinanza tutta>> -

questo il commento della dirigente scolastica Fatigati.

Angelo Di Carlo