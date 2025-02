A TRE LAUREATI DELL'UNITE IL PREMIO "AMERICA GIOVANI" AL TALENTO UNIVERSITARIO





Due laureati e una laureanda, tutti del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Teramo hanno ricevuto in questi giorni prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Martina Delicato e Gianluca Pace, entrambi laureati magistrali in Politiche internazionali e della sostenibilità, sono fra i vincitori del Premio America Giovani al talento universitario, riconoscimento che la Fondazione Italia USA conferisce ogni anno a mille neolaureate e neolaureati che si sono distinti per un percorso di eccellenza nelle università italiane.

Oltre al Premio, Martina e Gianluca si sono aggiudicati la borsa di studio per il Master di alta formazione in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, organizzato nell’ambito del programma delle Nazioni Unite UNAI (United Nations Academic Impact).

La cerimonia di premiazione si è svolta il 14 gennaio scorso alla Camera dei Deputati.

Lorenza Monaco, laureanda in Politiche internazionali e della sostenibilità, è stata invece selezionata per svolgere il prestigioso Tirocinio Schuman presso il Parlamento Europeo.

Martina Delicato, che si è laureata con una tesi su “La questione energetica e il Mediterraneo allargato”, ha già svolto un tirocinio a Bruxelles presso la Tuscan Organization of Universities and Research for Europe.

Gianluca Pace, laureato anche in Giurisprudenza e specializzato in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, sempre all’Università di Teramo, ha seguito un Master Executive in Export Management alla 24Ore Business School e numerosi corsi di perfezionamento sui processi di internazionalizzazione e sullo sviluppo internazionale. Ha inoltre svolto un tirocinio nella sede della Regione Abruzzo a Bruxelles.

Lorenza Monaco, che conseguirà la laurea nel prossimo mese di marzo, ha svolto un tirocinio della Fondazione CRUI e del Ministero degli Esteri presso il Consolato Italiano a New York e subito dopo la laurea avrà la possibilità di lavorare a Bruxelles, approfondendo il funzionamento delle istituzioni europee e partecipando da vicino al processo decisionale dell’UE.