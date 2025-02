I LETTORI CI SCRIVONO / MA CHE BELLA QUESTA MINIDISCARICA ALLA CONA





Buongiorno, volevo segnalare che da oltre un mese è presente questa discarica a cielo aperto in via Cona, di fianco l’edicola oramai chiusa da anni e nei pressi di esercizi pubblici e scuola Di Poppa. Premesso che la colpa è degli incivili che hanno creato questa situazione, ma visto che è nei pressi dei secchi dell’immondizia e ben visibile agli operatori della Teramo Ambiente, chi dovrebbe provvedere a ripristinare il decoro?

Sembra quasi non freghi niente a nessuno e che sia tutto normale..

Luca D.G.