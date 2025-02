LA STORIA NEGATA ” UN IMPORTANTE CONVEGNO STORICO SULLE FOIBE A GIULIANOVA



La legge n.92 del 30 marzo 2004 ha istituito per il 10 febbraio il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano – dalmata e delle vicende del confine orientale per anni tenute nascoste. Come scrive la consigliera regionale e segretaria provinciale Marilena Rossi presentando l’appuntamento organizzato dai Fratelli d’Italia per lunedi 10 febbraio alle 17,30 nella sala “Buozzi” di Giulianova "Non e' un atto superfluo celebrare ogni anno il giorno del Ricordo, ma affermare che e' una occasione per rendere onore, tardivo, a coloro che subirono l'oltraggio dell'indifferenza, o peggio della persecuzione, e' tuttora un atto doveroso, sentito e necessario. C'e' stata tanta disattenzione, ma un parte degli italiani non ha mai trascurato di sentire le vittime delle foibe non solo parte dell'Italia, ma vicina piu' di chiunque altro".

Il 10 febbraio è dunque il giorno che richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con quanti, 80 anni fa, vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe, dei 400mila italiani strappati alle loro case e costretti all’esodo, di tutti coloro che al confine orientale dovettero pagare i costi umani più alti degli orrori della seconda guerra mondiale, al suo prolungamento nella persecuzione, nel nazionalismo violento, nel totalitarismo oppressivo.

Fratelli d’Italia in tutta Italia continua a ricordare e diffondere la memoria di tali accadimenti alla società e alle future generazioni perché la lotta alla violenza e alla discriminazione sia sempre più insita nella nostra cultura perché siano un faro sul nostro futuro, una luce che tenga viva la memoria e allontani la possibilità che tali massacri possano mai più accadere.

Per ricordare le vicende storiche di quel periodo e onorare le vittime Fratelli di Italia di Giulianova organizza un importante incontro LUNEDI 10 FEBBRAIO 2025 alle ore 17,30 presso la sala “Buozzi” di Giulianova.

Dopo i saluti della segretaria provinciale e consigliera regionale Marilena Rossi interverrà il giornalista Giorgio La Porta (nella foto) , già portavoce del Presidente della camera, consulente al Parlamento Europeo e influencer tra i 50 profili Twitter più seguiti in Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Leo Nodari.