UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SOLE: PUBBLICATO IL BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA E LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’

L’Unione dei Comuni Terre del Sole ha pubblicato l’Avviso per la realizzazione di progetti individualizzati a valere sulla Linea di Intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’iniziativa mira a favorire percorsi di autonomia, inclusione abitativa e inserimento socio-lavorativo per le persone con disabilità, promuovendo un modello di deistituzionalizzazione e offrendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.



I REQUISITI. I destinatari dell’avviso devono soddisfare alcuni criteri fondamentali, tra cui: età compresa tra i 18 e i 64 anni; certificazione di invalidità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 68/99; iscrizione al Centro per l’Impiego; residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 Tordino-Vomano (Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant’Angelo, Morro d’Oro, Notaresco, Bellante); possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE, oppure regolare permesso di soggiorno per cittadini extra-UE. Possono inoltre partecipare i beneficiari di progetti di inclusione già avviati, come “Dopo di Noi” e “Vita Indipendente”.



LE DOMANDE. La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 14 marzo 2025. Tuttavia, al fine di ampliare la platea di beneficiari, il bando potrà rimanere aperto per ulteriori adesioni, compatibilmente con le risorse disponibili. Le domande presentate successivamente saranno esaminate con cadenza trimestrale nelle seguenti date: 6 giugno 2025, 8 settembre 2025 e 5 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo, gli interessati possono consultare il sito ufficiale dell’Unione dei Comuni Terre del Sole o rivolgersi agli sportelli informativi dell’Unione o dei Comuni associati.





“Questo avviso - dichiara il Presidente dell’Unione dei Comuni Mario Nugnes - rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità nel nostro territorio. Il nostro obiettivo è fornire strumenti efficaci per favorire l’autonomia, sia abitativa che lavorativa, consentendo a ciascuno di sviluppare il proprio potenziale in un contesto di pari opportunità. Grazie ai fondi del PNRR, possiamo avviare un percorso di crescita e supporto che mette al centro il benessere e l’indipendenza dei beneficiari. Desidero ringraziare tutti gli uffici dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte per l’impegno e la determinazione dimostrati. Dopo un importante lavoro di squadra, siamo riusciti a mettere a terra questa linea di finanziamento del PNRR, che fino ad oggi era rimasta non concretizzata. È un risultato significativo per il nostro territorio e per tutte le persone con disabilità che potranno beneficiare di queste misure di sostegno”.

Link Avviso su sito Unione dei Comuni