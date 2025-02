PRESENTATO AL SALONE DEL TURISMO IL BRAND DELLA RIVIERA DEL GIGANTE

Presentato il nuovo brand turistico che racchiude una riviera unica con 50 km di spiagge e 7 comuni, tutti insigniti di Bandiera Blu

L'evento di promozione è andato in scena nella mattinata di domenica alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano 2025, attraverso una conferenza stampa nel padiglione della Regione Abruzzo, alla quale ha partecipato anche il Sottosegretario al Turismo Daniele D'Amario.

“Il Comune di Martinsicuro è stato protagonista, insieme agli altri Comuni teramani della costa, di un evento di promozione del brand turistico Riviera del Gigante – le parole del sindaco, Massimo Vagnoni - Un invito a esplorare un'area ricca di natura, cultura e tradizione, attraverso una brand image forte e riconoscibile. Una visione condivisa che permette di superare i confini locali creando una narrativa coerente che esalti i punti di forza dei 7 Comuni teramani: la qualità del mare e la bellezza naturalistica della costa e delle vicine montagne.

Lavoriamo per una visione di promozione del territorio che vada oltre i localismi e che punti alla valorizzazione delle diverse eccellenze delle Sette sorelle.

Uniti e facendo rete tra istituzioni e operatori del settore turistico, riusciremo a rendere più attrattivo il nostro bellissimo territorio”.

Oggi abbiamo avuto l’onore di partecipare a questo evento di promozione – commenta invece Umberto Barcaroli, consigliere con delega al Turismo - Dopo mesi di lavoro e concertazione con i colleghi dei Comuni Costieri della Provincia di Teramo, si raggiunge un obiettivo atteso da anni.

Uniti potremo competere in maniera più efficace in un mercato turistico sempre più dinamico e mutevole. Siamo fieri ed onorati di aver contribuito attivamente ad un passo fondamentale per la crescita del comparto turistico provinciale e Martinsicurese. Questo è un punto di inizio fondamentale”.