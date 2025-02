I LETTORI CI SCRIVONO / CHE DEGRADO IL “CANTIERINO” DIETRO L’EX TERCAS

Solo una domanda: il piccolo cantiere aperto all’inizio del parcheggio di piazza Gasbarrini, dietro l’ex sede principale della Tercas, quando finirà? I lavori sono fermi da settimane, c’è quella specie di recinzione da pollaio che protegge due tubi (forse per una centralina elettrica di ricarica?), hanno anche tolto i paletti di protezione per i passanti, sembra tutto degradato… in pieno centro.