CORONA: «PERCHE' LA SCHLEIN NON E' VENUTA A VEDERE LE SCUOLE DI TERAMO?»



La visita della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein all’Aquila è stata l’ennesima passerella

politica del centrosinistra, un’operazione di pura propaganda che nulla ha a che fare con la reale

volontà di risolvere i problemi legati alla ricostruzione post-sisma.

Schlein ha scelto di puntare il dito contro un’amministrazione di centrodestra senza neppure

confrontarsi con il sindaco Biondi e con i tecnici comunali, dimostrando ancora una volta

l’atteggiamento strumentale del PD su temi così delicati. Ma ciò che è ancora più grave è che, a soli

cinquanta chilometri di distanza, a Teramo, il suo stesso partito governa da sette anni e ha lasciato

le scuole esattamente nella stessa situazione di insicurezza del 2016, nonostante gli ingenti

finanziamenti già disponibili.

Perché la segretaria del PD non ha fatto visita a Teramo? Forse perché avrebbe dovuto ammettere

il totale fallimento dell’amministrazione di centrosinistra, che non ha mosso un passo per garantire

edifici scolastici sicuri ai nostri studenti? È chiaro che la sua era solo una missione di propaganda:

più facile attaccare il centrodestra all’Aquila che prendersi la responsabilità dell’incapacità del

proprio partito a Teramo.

Se davvero il PD si preoccupasse della sicurezza delle scuole e dei nostri ragazzi, avrebbe già risolto

il problema nelle città che governa. Ma la realtà è che per loro la priorità non è la sicurezza degli

studenti, bensì la solita sterile polemica politica.

CAPOGRUPPO FRATELLI D’ITALIA

Luca Corona