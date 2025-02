PROGETTO NEXTE / PUBBLICATO IL BANDO PER FINANZIARE TRE NUOVE START UP GIOVANILI

Nell’ambito del progetto Next Te, volto a favorire la nascita di nuove imprese giovanili e finanziato a valere sul programma “Giovani e impresa”, il Comune di Teramo ha pubblicato l’avviso per il finanziamento di tre start up.

Parte così la seconda fase del progetto, realizzato grazie al cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dell’ANCI, e che vede il Comune di Teramo capofila di un network istituzionale pubblico-privato con i Comuni di Atri, Castiglione Messer Raimondo, Civitella del Tronto e Isola del Gran Sasso e con i partner Consorform, Intercredit Confidi, Casartigiani Teramo, Fondazione ITS turismo e cultura, Comitato regionale giovani imprenditori – Confindustria Abruzzo, Team Work SRL e Agevola Abruzzo.

Dopo aver preso il via nel 2023 con l’apertura, nei Comuni partner di progetto, di uno “Sportello Giovani” permanente per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria giovanile attraverso servizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla creazione d’impresa che hanno permesso di raggiungere il target di oltre 3000 utenti informati e oltre 100 utenti accompagnati e orientati, Next Te entra dunque in una nuova fase.

L’avviso, che mette a disposizione un finanziamento complessivo di 78.500 euro, per un importo massimo di 23.550 euro a fondo perduto per singola start up, è rivolto a imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, operanti nel territorio dei comuni partner e i cui componenti abbiano partecipato, entro il 28 febbraio, ad almeno una delle attività di orientamento e supporto organizzate dagli sportelli del progetto Next Te.

In particolare, potranno partecipare al bando persone fisiche di età pari o inferiore a 35 anni che intendono avviare una ditta individuale o una società e le nuove attività economiche dove almeno il 51% dei soci abbia un'età uguale o inferiore a 35 anni e residenza in uno dei comuni aderenti al progetto e le relative domande dovranno essere inoltrate entro le ore 23:59 del 21 marzo tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo.

Le proposte arrivate saranno valutate da un’apposita commissione sulla base di criteri quali l’innovatività dell’idea imprenditoriale e sostenibilità ambientale; l’impatto sul territorio e capacità di creare occupazione locale; il cofinanziamento privato dell’iniziativa; la presenza di giovani e donne nella compagine sociale. Le prime tre idee selezionate riceveranno il contributo e verranno supportate nell’avvio della loro attività.

Tutte le informazioni e il relativo bando sono disponibili sul sito del Comune di Teramo, nella sezione avvisi, all'indirizzo https://teramo-sito.municipiumapp.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-progetti-finalizzati-alla-selezione-di-n-3-start-up-giovanili-bando-anci-giovani-e-impresa-progetto-nexte-cup-d64d24000290006.

“Abbiamo aderito convintamente a questo progetto, che mira a promuovere l’attività di impresa tra i giovani e a rendere Teramo una città sempre più a misura delle nuove generazioni - sottolinea l’Assessore Alessandra Ferri - la prima fase del progetto ha riscosso un grande interesse e sono sicura che arriveranno diverse richieste di finanziamento. A tal proposito, voglio ricordare che giovedì 27 febbraio, alle ore 10:30, nella sala consiliare al Parco della Scienza, si svolgerà l'ultimo incontro informativo, rivolto in particolare a chi vorrà partecipare all'avviso”.