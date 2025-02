DOMANI MANIFESTAZIONE DI USB E CASA DEL POPOLO PER I DIRITTI DEI MIGRANTI

I migranti, in Italia, subiscono decine di pratiche razziste e discriminatorie: difficoltà per l’ottenimento di qualsiasi documento che di diritto dovrebbe essere garantito, diverse modalità di sfruttamento lavorativo a cui sono sottoposti nei vari settori, lavoro nero e grigio, assenza di sicurezza del lavoro, non rispetto dei pagamenti del salario. Ed ancora difficoltà nell’affittare una casa, nell’accedere ai conti bancari, nell’accesso al servizio sanitario, fino al dover affrontare intere giornate davanti agli uffici immigrazione delle questure per ottenere un appuntamento. Inoltre, dobbiamo registrare le condizioni inaccettabili in cui vengono tenuti centinaia di migliaia di migranti nei Centri di Accoglienza e nei CPR: vere e proprie strutture detentive su cui società e cooperative continuano a fare profitto sulle spalle delle persone. Domani, giovedì 27 Febbraio sarà una giornata di mobilitazione nazionale, come Casa del Popolo saremo al loro fianco e invitiamo tutti i solidali a partecipare al presidio sotto alla Prefettura in Largo San Matteo alle ore 17:30 indetto dall’USB.