ABRUZZI GIOVANI, DOMANI L’INCONTRO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un argomento di grandissima attualità al centro dell’incontro in programma domani 28 febbraio alle ore 11 presso l’Auditorium Sant’Agostino di Atri nel quadro dei workshop del progetto Abruzzo Giovani Digital Media. "L'Intelligenza Artificiale: La Nuova Forza Creativa nei Media Digitali"sarà al centro del dialogo tra Maurizio Colleluori di Data & AI Architect Governance at Google Cloud Consulting, esperto della materia egli studenti delle scuole superiori A. Zoli e del Polo Liceale Illuminati. Un tema di assoluta importanza non solo per i più giovani ma per chiunque nell’era del digitale e dell’avvento dell’intelligenza artificiale, materia ancora per molti sconosciuta e che solo una buona conoscenza dei vantaggi e dei rischi può far sì che sia l’uomo a gestirla e non a subirla. La sessione in programma domani è organizzata dalla Regione Abruzzo e coordinata dai comuni di Atri e Silvi quali Enti capofila del Fino-Cerrano, l’ambito a cui fa capo l’intero calendario degli eventi che proseguirà anche a Marzo con relatori eccellenti.