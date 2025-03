LE STRAORDINARIE DONNE DELLE NOSTRE TERRE ALTE, DOMANI L’INCONTRO DEDICATO ALLE “GUERRIERE DI MONTAGNA”

Proseguono i Viaggi nel Tempo vissuto dalle Donne tra le Alte Vallate dei Monti della Laga Teramana, a cura dall’attiva Associazione territoriale “Spazi Ritrovati Alto Tordino- APS”promotrice da qualche anno ormai, della Valorizzazione delle Donne di Ieri, di Oggi e di Domani nelle nostre Terre Alte.

Domenica 9 Marzo 2025, nell’accogliente location del Ristorante Il Rifugio dell’Alpino, nella Frazione di Belvedere nel Comune di Rocca Santa Maria, si svolgerà il III° incontro dedicato alle Guerriere della Montagna, dal titolo “ Donne dell’Alto Tordino_Ieri e Oggi…storie di Arti, Mestieri e Professioni”

L’inedito valore, che la Donna in questi luoghi dove “gli uomini andavano e le donne restavano”,ha espresso nel tempo, è statoraccolto in un videoclip dedicato alla memoria di tutte quelle“Femm’ne de ‘navodde” che si sono contraddistinte per il valore socio-economico del loro lavoro, oltre e soprattutto che per quello umano.

Le Donne di Ieri sono le antenate delle Donne di Oggi, quelle nel cui DNA sono conservati i segni tangibili di una forza interiore, di una determinazione e di una facilità d’adattamento al mondo,tipico di tutte le donne di montagna. Loro che nella società odierna e purtroppo spesso lontano da queste terre, hanno ovunque portato con sè il valoroso bagaglio umano e la loro indissolubile dignità di donna concreta, risoluta e solidale.

L’esposizione dei dipinti dedicati alla “Donna Della Laga” curata dall’ artista locale Stefania Di Giammartino, le testimonianze dirette delle professioniste di oggi, Paola, Maria, Stefania, Claudia, Virginia… solo per citarne alcune, arricchiranno l’evento che avrà inizio alle ore 15:00, moderato dalla Presidente Annarita Di Domenicoe dalle Socie Volontarie dell’Ass.ne. Dall’unione di tante anime pulsanti, nasce e prosegue così ilgrande lavoro di rigenerazione socio-culturale nell’Alta Vallata del Fiume Tordino, iniziato nel 2023 tra i Comuni di Cortino e Rocca Santa Maria.

L’evento sarà occasione oltre che per manifestare sostegno all’attività dell’Associazione, anche per gustare le ottime pietanze della Padrona di casa del Ristorante Il Rifugio dell’Alpino, Donna Claudia, esempio di tenacia e determinazione imprenditoriale attiva, nella difficile realtà della montagna teramana.

Insomma ieri, oggi la “Montagna” è al femminile…che poi lo è già nel nome!!!