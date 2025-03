VIDEO/ RABBUFFO NON VOTA IL PROVVEDIMENTO SUI MUSP: "FARO' RICORSO CONTRO I CONSIGLIERI INCOMPATIBILI"

Berardo Rabbuffo si è astenuto dal voto oggi in consiglio comunale così come chiesto dal consigliere Andrea Core essendo lui il vice preside del Convitto Delfico. Non hanno fatto la stessa cosa altri consiglieri di maggioranza che hanno parentele e affini con esponenti della Provincia di Teramo.

Rabbuffo farà ricorso verso le autorità competenti.