MUSP / ELSO SERPENTINI: «E NOI DOVREMMO FIDARCI?»

E noi dovremmo fidarci? Fidarci di chi? Di chi in provincia scrive in un comunicato: "Teramo 17 marzo 2025. Dopo il voto del Consiglio comunale di Teramo che ha approvato l’autorizzazione in deroga al Piano regolatore per l’installazione nell’area della Cona dei moduli prefabbricati che accoglieranno Convitto e Licei fino al 4 febbraio ospitati a Piazza Dante, la Provincia sta preparando la richiesta di autorizzazione per un altro modulo che sarà collocato dietro la palestra del Pascal."?

Non sanno nemmeno le date.

Convitto e Licei ospitati in Piazza Dante fino al 4 febbraio?

Quando il sequestro fu effettuato il 3 ottobre?

Controllate voi stessi sul comunicato della Provincia.

Ora dite voi. Dovremmo fidarci?

Dei mesi e degli anni indicati dalla Provincia?

A proposito, sapete che si dice che anche Loretello che incendiò e distrusse Teramo veniva dalla montagna ed era pelato?