"DARE VALORE AL TEMPO", A TERAMO DUE GIORNI DI STUDIO SUI NUOVI PERCORSI TERAPEUTICI PER LE NEOPLASIE MAMMARIE

Esplorare le più recenti innovazioni nel trattamento del carcinoma mammario in fase precoce è lo scopo del convegno “Dare Valore al Tempo: Nuovi percorsi terapeutici, terapie integrate e nuovi modelli organizzativi nella neoplasia mammaria in fase precoce", in programma pressol’Ospedale "G. Mazzini" di Teramo il prossimo 21-22 marzo.

Organizzato da Qiblì srl sotto la direzione scientifica dellaDott.ssa Katia Cannita e del Dott. Carlo D’Ugo, il convegno affronterà tematiche chiave della ricerca e della pratica clinica, con focus sulle strategie terapeutiche avanzate, i test genomici, la personalizzazione dei trattamenti e l’importanza di modelli organizzativi innovativi per migliorare l’iter terapeutico.

Il programma scientifico prevede una serie di interventi da parte di esperti nazionali del settore, che discuteranno casi clinici peculiari, evidenziando le sfide e le opportunità nella gestione del carcinoma mammario. Purtroppo, i numeri legati alle patologie oncologiche sono in netto rialzo, i dati AIOM più recenti evidenziano una prevalenza di oltre 3,6 milioni di pazienti oncologici, circa il 37% in più rispetto a quanto osservato solo 10 anni prima. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della medicina integrata nel migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche, con sessioni su agopuntura, musicoterapia e gestione degli effetti collaterali dei trattamenti. Saranno inoltre presentate esperienze concrete di ottimizzazione dei percorsi di cura oncologica da parte di diverse istituzioni sanitarie italiane.

Introduce i temi del congresso la Dott.ssa Katia Cannita: “Migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti ottimizzando il loro percorso di cura è uno degli obiettivi che tutto il Dipartimento Oncologico di Teramo ha come primo obiettivo. Le nuove strategie terapeutiche sempre più innovative e personalizzate garantiscono la sopravvivenza a circa l’87% delle pazienti che presentano questa diagnosi. Il nostro compito è trovare soluzioni non solo terapeutiche ma anche organizzative e riabilitative che possano garantire un recupero ottimale della qualità di vita delle nostre pazienti dopo tale diagnosi. La malattia rappresenta spesso uno spartiacque tra un prima ed un dopo le donne vanno aiutate a trovare un nuovo equilibrio anche grazie alla medicina integrata volta a garantire un ritorno ad una nuova vita in cui il tempo spesso acquisisce un nuovo valore. Dare valore al tempo quindi crediamo sia un principio fondamentale da cui partire per garantire una sanità più giusta”.

L’evento, accreditato ECM,è rivolto a Medici di diverse specializzazioni, Biologi, Farmacisti, Psicologi, Infermieri E Tecnici Sanitari Di Laboratorio Biomedico. Le iscrizioni gratuite potranno essere effettuate inviando una mail adQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .