APERTE LE ISCRIZIONI PER L'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI





Si terrà il 22 giugno prossimo, l’ Infiorata del Corpus Domini, per il terzo anno consecutivo organizzata dal Circolo Colibrì con il Patrocinio del Comune di Giulianova. L’edizione 2025 si svolgerà al Lido, in viale Orsini.

A partire dalle 18:30 del 21 giugno, gli infioratori comporranno i quadri artistici. Alle 7 della mattina successiva, l’opera finita sarà pronta per essere ammirata. La processione del Corpus Domini, come vuole un’antica tradizione, la attraverserà nella stessa serata. La partenza è fissata alle 18:30 dalla chiesa di San Pietro Apostolo.

Per la riuscita dell’evento, è indispensabile la collaborazione di tutti. L’invito a partecipare è per questo rivolto ai cittadini, alle associazioni, ai gruppi parrocchiali.

ISCRIZIONI tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , telefonando ai numeri 389 653 6453 e 331 363 2559, oppure rivolgendosi alla sede di via La Spezia 30, a Giulianova Lido.