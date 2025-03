SVUOTA LA CASA DI UN’ANZIANA, MA FINISCE IN MANETTE

I Carabinieri di Castelnuovo Vomano hanno arrestato a Canzano un uomo per furto aggravato, in quanto autore di un furto in abitazione avvenuto nel mese di novembre, quando l’appartamento di una donna mentre era assente era stato messo a soqquadro ed erano stati portati via vari monili in oro per un valore di euro 1.500 circa. Le indagini dei carabinieri hanno scoperto che l’uomo era stato spesso notato nei pressi di abitazioni ove poco prima si erano verificati dei furti quando i proprietari erano fuori casa, non solo nella zona di Canzano ma anche in altre frazioni teramane. I militari raccolti tutti gli elementi che sono stati confermati dalla visione delle telecamere sia pubbliche che private hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo l’uomo. La Procura concordando pienamente con l’impianto accusatorio dei Carabinieri, ha richiesto l’arresto.