RICERCATORE DI COLLURANIA STUDIA RARE ESPLOSIONI STELLARI

C'è una rara tipologia di esplosioni

stellari all'origine di quattro enigmatici segnali luminosi

osservati nel cielo: chiamate 'supernovae a cattura

elettronica', sono fenomeni previsti dalla teoria ma che finora

è stato difficile individuare, e che rappresenterebbero l'anello

di congiunzione tra le classiche supernovae, molto più

energetiche, e le stelle di massa inferiore che invece si

spengono lentamente come nane bianche. Lo affermano due studi

internazionali pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics

e guidati dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il cielo si accende e si spegne continuamente, in ogni

direzione, con segnali che possono durare da pochi millesimi di

secondo fino a settimane, mesi o anni prima di non essere più

rilevabili. I ricercatori guidati da Giorgio Valerin dell'Inaf

di Padova hanno monitorato l'evoluzione di quattro di questi

segnali, raccogliendo dati per anni attraverso telescopi sparsi

in tutto il mondo e in orbita. "L'analisi delle immagini e degli

spettri raccolti durante queste campagne osservative ci ha

consentito di monitorare l'evoluzione nel tempo dei nostri

target - dice Valerin - ottenendo informazioni come la

luminosità, la temperatura, la composizione chimica e le

velocità del gas".

Il fatto che l'intensità dei segnali luminosi è diminuita col

passare del tempo ha costituito l'indizio fondamentale: si

tratterebbe di stelle circondate da uno spesso strato di gas e

polvere, che con l'esplosione viene improvvisamente scaldato a

temperature oltre i 5.700 gradi e che viene accelerato fino a

700 chilometri al secondo. "Questa velocità è decisamente

inferiore a quella di una supernova in esplosione - aggiunge

Leonardo Tartaglia dell'Inaf di Teramo, co-autore dei due studi

- che raggiunge spesso anche i 10mila chilometri al secondo. In

questo caso, riteniamo che l'esplosione sia stata parzialmente

soffocata dalla densa coltre di gas e polvere, che si scalda

come conseguenza del violento urto".