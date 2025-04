SANITA' / LA MAGGIORANZA COMUNALE PROTESTA PER GLI AUMENTI IRPEF E PRETENDE RISPOSTE SUL NUOVO OSPEDALE

Questa mattina, nel corso della Commissione Sanità convocata e presieduta dalla Consigliera Sara Falini, i gruppi consiliari di maggioranza hanno depositato un ordine del giorno, approvato con i voti anche del gruppo di Azione e l’astensione della consigliera Marroni, per chiedere alla Regione Abruzzo il ritiro del punto in discussione nel consiglio regionale abruzzese che si terrà questo pomeriggio a L’Aquila sull’aumento scellerato dell’IRPEF a danno di tutti i cittadini abruzzesi. Riteniamo, infatti, inammissibile scaricare sui cittadini il peso di una gestione fallimentare delle politiche sanitarie da parte della Giunta Marsilio-Quaglieri-Verì, i quali hanno nascosto per mesi la realtà circa il disavanzo di oltre 180 milioni ed oggi con un dibattito strozzato tentano disperatamente di evitare la procedura di commissariamento da parte del Governo, mettendo le mani nelle tasche dei cittadini in barba a qualsiasi principio di equità e giustizia sociale. Tutto questo avviene nonostante ormai da mesi siano esplose in tutta la loro evidenza problematiche relative all’accesso alle cure da parte dei cittadini economicamente più fragili, con tempi di attesa biblici per quanto riguarda liste di attesa e prenotazione di visite specialistiche, ed una mobilità passiva in costante aumento. Corre l’obbligo di ricordare, a tal proposito, come la nostra provincia rappresenti un esempio di sanità interamente pubblica, non essendo presenti sul territorio strutture sanitarie private accreditate. Di fronte ad un quadro così drammatico, poniamo con forza al centro del dibattito anche le vuote promesse fatte da tutto il centrodestra regionale, da Marsilio a Gatti, circa la realizzazione del nuovo ospedale, oltre che la conclusione dell’iter per l’individuazione del DEA di II livello. Dopo numerose sollecitazioni, infatti, non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete, suffragate da atti amministrativi, che indichino dove verranno reperiti i fondi per la realizzazione del Nuovo Ospedale.

Davanti a questa prospettiva nefasta, ribadiamo la nostra netta contrarietà alle disposizioni in materia tributaria che verranno discusse oggi: le risorse necessarie vengano sottratte alle “elargizioni liberali” messe in campo in questi anni e si dia priorità al miglioramento del servizio sanitario ed alla garanzia del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Giù le mani dalle tasche dei cittadini!

I gruppi consiliari di maggioranza