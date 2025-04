È BIANCA SORRENTINO LA SECONDA OSPITE DI “TERAMO SUL CONTEMPORANEO”

Secondo appuntamento del festival letterario “Teramo sul Contemporaneo” promosso e organizzato dall’associazione Fidapa sezione di Teramo, presieduta da Ileana Lauri, precedentemente dalla past president Benedetta Giannella, ideato lo scorso anno dalla socia, docente e storica dell’arte Chiara Materazzo e dal poeta Matteo Fantuzzi. Dopo lo straordinario successo della passata edizione che ha visto come protagoniste il premio Strega Donatella Di Pietrantonio e Mariagrazia Calandrone su tematiche legate alla fragilità femminile, per la nuova stagione lo scorso 15 marzo, nella Sala Lettura della Biblioteca di Teramo, e’ stato ospitato il poeta vincitore del premio strega poesia Stefano dal Bianco che ha dialogato con Matteo Fantuzzi davanti a una platea numerosa e partecipe.È

Il secondo appuntamento della rassegna sarà sempre nella Sala Lettura della Biblioteca Delfico Sabato 12 Aprile alle ore 18:00 e a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con la scrittrice e studiosa del mondo classico Bianca Sorrentino che dialogherà con Chiara Materazzo sul rapporto tra il mondo classico e le arti contemporanee. Sarà presentato il saggio edito da Il Saggiatore, “Pensare come Medea” preceduto dal fortunato “Pensare come Ulisse”. Quanto il pensiero degli antichi può condizionarci? Quanto la convivenza tra diversi tratti ancestrali appartenenti alle donne del mito, da Calipso a Euridice, Da Saffo a Psiche, da Penelope a Medea ci dicono e ci insegnano del mondo attuale? Recuperare l’antico vuol dire analizzare aspetti della società contemporanea, utilizzare i miti come strumenti di comprensione, esplorare i dualismi e le contraddizioni che ci governano.

L’intento della rassegna, patrocinata da Comune, Provincia, CPO regionale e provinciale, Università, Biblioteca e Patto per la lettura, associazione Eureka e, non da ultima, la Fondazione Tercas grazie anche al suo contributo, e’ oggi, come lo scorso anno e come ci auguriamo proseguirà in futuro, proporre un modello di riferimento culturale trasversale e dinamico, certi che la curiosità e l’interesse muoveranno i cittadini e gli studenti alla partecipazione collettiva.