CONFCOMMERCIO ABRUZZO: SUCCESSO BANDO AMBULANTI, LA REGIONE RIFINANZI IL PROGRAMMA

"Il bando regionale riservato agli ambulanti abruzzesi sta avendo un grande successo. Chiediamo alla Regione Abruzzo si rifinanziare la misura anche dopo la scadenza del 24 aprile prossimo, fissata dall'avviso per la presentazione della domande". La richiesta è della Confcommercio Abruzzo che plaude ad un'iniziativa "che centra l'esigenza di una categoria, quella del commercio su aree pubbliche, che necessita di sostegni e accompagnamento economico e che rappresenta un presidio sociale, oltre che commerciale, per molte aree interne e carenti di servizi del territorio abruzzese". "L'avviso pubblico emanato dall'assessorato alle Attività produttive, guidato dall'assessore Tiziana Magnacca", spiegano Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo, Alberto Capretti, presidente regionale Fiva- Confcommercio e presidente Confcommercio L'Aquila, Riccardo Padovano e Marisa Tiberio, presidenti rispettivamente dell'Ascom Pescara e Chieti, "ha fatto centro in un settore che attendeva da oltre 50 anni un intervento economico così importante: quella del commercio ambulante è una categoria importante che fornisce, attraverso la vendita di prodotti nei mercati rionali, cittadini e nelle fiere, servizi anche alle aree della nostra Regione meno popolose, ai centri minori e montani. Anche il mercato ambulante fa parte della filiera del turismo, uno dei pilastri economici dell'Abruzzo: rappresenta un presidio di riferimento per i turisti che trascorrono periodi di vacanza nella nostra regione e sono alla ricerca di tipicità locali, artigianato, gusti e sapori autentici, tipici dei mercati". La stessa Regione Abruzzo ha comunicato, a pochi giorni dall'avvio del bando, un'adesione straordinaria alla misura, risultato anche dell'ascolto delle rappresentanze di categoria, e che prevede contributi a fondo perduto, riservati agli ambulanti, per l'acquisto di beni funzionali all'attività su aree pubbliche e per sostenere progetti di riqualificazione per riammodernare la strumentazione funzionale all'attività di vendita. L'avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 800mila euro, me nel primo giorno di apertura della piattaforma sono arrivate richieste per oltre 3,5 milioni di euro. Fondi che, come indicato nel bando regionale, sono riservati all'acquisto di beni funzionali all'attività come ombrelloni, tende, banchi di vendita, bilance e altri strumenti indispensabili all'attività di commercio oltre a mezzi mobili nuovi di fabbrica. Le domande possono essere presentate utilizzando il sito online della Regione Abruzzo sportello.regione.abruzzo.it che resterà aperto fino alle ore 12 del 24 aprile 2025. "Considerato lo straordinario successo dell'iniziativa", sottolineano Giovannelli, Capretti, Padovano e Tiberio, "invitiamo gli ambulanti ad aderire, anche nell'ottica di un ammodernamento e una riqualificazione complessiva delle aree destinate a mercato, ma al contempo chiediamo alla Regione di rifinanziare il bando, che ha già sforato la capienza economica massima. La categoria degli operatori di aree pubbliche, con questa iniziativa, avrà la possibilità di un rilancio complessivo, che guarda alla qualità e alla funzionalità dei singoli operatori, ma anche ad una migliore distribuzione dei servizi e dei mercati rionali e cittadini". L'ultima richiesta della Confcommercio Abruzzo alla Regione riguarda "una programmazione della vendita su aree pubbliche che possa individuare spazi ben definiti a seconda dei diversi settori merceologici. Il mercato, oltre a rappresentare una storicità e una tradizione del nostro Abruzzo offre momenti di socialità, d'incontro e di interazione, oltre a servizi indispensabili per le zone più disagiate".