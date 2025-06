L’AMBASCIATORE DEL BRASILE IN VISITA ISTITUZIONALE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO



Nel quadro delle azioni di rilancio dei processi di internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Teramo, venerdì 20 giugno il magnifico rettore Christian Corsi riceverà in visita istituzionale l’ambasciatore brasiliano Renato Mosca de Souza. «L’internazionalizzazione - ha dichiarato ilmagnifico rettore Christian Corsi - rappresenta un’area strategica per lo sviluppo dell’Università di Teramo e del territorio nel quale operiamo. Partnership accademiche e attività di cooperazione culturale e scientifica con Paesi Terzi come il Brasile permettono al nostro Ateneo di aprirsi a un contesto accademico e culturale globale, dinamico e in forte espansione, accrescendo la qualità della ricerca e della didattica. Questo scambio di conoscenze e competenze favorisce l’innovazione e la competitività dell’Ateneo e contribuisce ad attrarre studenti e ricercatori da un’area strategica dell’America Latina. Per questo stiamo lavorando in maniera puntuale con numerose ambasciate, dove riscontriamo una particolare attenzione per l’offerta formativa e i filoni di ricerca dell’Ateneo teramano, per i nostri laboratori e le nostre strutture. Ed è in questa cornice che si colloca la gradita visita dell’ambasciatore brasiliano che ha espresso la volontà di conoscere più da vicino la nostra Università».