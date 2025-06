ASL, CONVOCATO IL COMITATO DELLA MEDICINA GENERALE





Bilancio positivo del primo incontro, che si è svolto sabato scorso con i medici di assistenza primaria a Teramo. Un incontro molto utile per illustrare il passaggio alla nuova organizzazione dell’assistenza territoriale. La Asl ha infatti individuato una soluzione-ponte, anche con il supporto di istituzioni nazionali operanti in campo sanitario, in attesa della definizione dell’accordo integrativo regionale.

L’obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa, con il coinvolgimento dei medici. Per questo, oltre ai due incontri _ uno dei quali si è già svolto, l’altro è stato fissato per il 28 giugno a Roseto _ la Asl ha convocato in via straordinaria per il 19 giugno un comitato aziendale permanente della medicina generale, con le organizzazioni sindacali che ne fanno parte e i componenti della parte pubblica in rappresentanza dell’azienda.

L’auspicio è di chiarire ulteriormente i presupposti _ che fanno riferimento alle nuove disposizioni normative in materia _ su cui si fonda la necessità di una riorganizzazione, come più volte sollecitato, anche recentemente, dalla Regione Abruzzo.