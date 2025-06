PARCO NAZIONALE / NASCE IL POLO DIDATTICO DEL PECORINO DI FARINDOLA



Sabato 21 giugno verrà inaugurato il Polo Tecnico-Didattico del Consorzio dei Produttori del Pecorino di Farindola, pregiato e rinomato formaggio, caratterizzato dall’utilizzo di caglio di maiale in fase di caseificazione, pratica che lo rende unico per tipicità e sapore.

Il Polo Tecnico-Didattico allestito con il contributo dell’Ente Parco, grazie al progetto Filiere, iniziativa tesa a premiare idee innovative lungo la catena produttiva, consentirà la realizzazione del caglio da distribuire ai soci del consorzio, secondo tecniche tradizionali secolari, tramandate di generazione in generazione, garantendo al contempo le specifiche proprietà chimiche e la sicurezza igienico-sanitaria.

La struttura, inoltre, sarà sede per attività di valorizzazione del prodotto, di formazione e luogo di aggregazione della comunità locale.

“Il progetto”, dichiara il Presidente dell’Ente Parco Avv. Tommaso Navarra, “dimostra che i progetti messi in campo nel settore agro-silvo pastorale, possano essere volano per la nascita di nuove attività e, soprattutto, che il costante dialogo tra Ente Pubblico e operatori privati, possa favorire lo sviluppo economico del territorio. L’inaugurazione del polo, nel mese del trentennale dall’istituzione dell’Area protetta è motivo di particolare soddisfazione e sprona ad un sempre maggiore impegno a sostegno del comparto”.

Appuntamento quindi a Farindola alle ore 11:30, in via del Castello, 2 - ex ufficio postale - per la presentazione del progetto Filiere e dei suoi risultati e per dare ufficialmente il via all’attività del neocostituito Polo Tecnico Didattico del Consorzio.