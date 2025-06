LU SDIJUNE: ANCORA UNA LETTERA APERTA AL SINDACO DELLA CITTÀ DI TERAMO

Sparare nel mucchio è sempre un atto vigliacco.

Caro Sindaco, non posso non usare che la durezza di questa affermazione per rispondere all'annunciata ordinanza che andrà a vietare il consumo di alcolici nei luoghi pubblici della nostra desolante città.

Ed è un atto vigliacco perché andrà a penalizzare tutti indiscriminatamente. Andrà a penalizzare, che so, la partitella a carte di quattro vecchiarelli che, magari per riuscire a sopravvivere con la magra pensione, si portano da casa una innocente bottiglia di birra al parco o alla piazzetta sotto casa, e un sacchetto di fave o ceci tostati per accompagnare le loro partite a scopa o a briscola o a tressette in questa che sarà l'estate più prossima all'Inferno che ci sia mai capitata di vivere abbrustolendo.

Oppure immagino, signor Sindaco, la vigliaccheria che negherebbe il tradizionale e innocentissimo panino con la porchetta annaffiato dalla birra del sabato mattina: pensi per un solo attimo, signor Sindaco, che questa sua annunciata ordinanza interromperebbe una tradizione che si perde nella notte dei tempi della nostra campagna, Lu sdijune.

Quindi tutti i teramani saranno penalizzati per colpa di maleducati, come i giovani maleducatissimi magrebini che pascolano le vie del centro e la piazza, minacciando gli anziani, i più fragili in genere, anche alla negazione di una sigaretta o di una moneta, mi si riferisce, mentre si litigano le piazze dello spaccio, e colonizzano indisturbati Piazzetta del Sole, ad esempio, dove il sabato a volte con il mio panino con la porchetta e la mia birretta vado a fare, innocentemente, Lu sdijune, e poi butto tutto nel cestino lì vicino, se lo trovo vuoto perché è sempre traboccante, signor Sindaco; e allora mi tocca camminare non poco prima di trovarne uno vuoto: a volte arrivo a casa con i resti del mio sdijune ancora in mano.

Caro Sindaco, bisogna punire i colpevoli e mai gli innocenti: Pilato se ne fregò altamente di Gesù.

Caro Sindaco, per governare è necessaria, su tutte, una qualità: il buonsenso, e lei manca di buonsenso in questo annunciato atto.

Sparare nel mucchio è sempre un atto vigliacco.

Sparare nel mucchio, a pensarci meglio, è da fascisti.

MASSIMO RIDOLFI