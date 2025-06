ARRESTATO UN GIOVANE TUNISINO DI 25 ANNI A TERAMO PER LESIONI E RESISTENZA CONTRO LA POLIZIA

La polizia locale di Teramo ha arrestato un giovane tunisino di 25 anni, B.H., per lesioni e resistenza contro la polizia. L'arresto è avvenuto tra i giardini Marcozzi e il bar davanti, dopo che il giovane, ubriaco, si è scontrato con gli agenti che cercavano di fermarlo.

*I FATTI*

Secondo quanto riportato, il giovane stava camminando per la zona quando, a causa dello stato di ebbrezza, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo e pericoloso. La polizia, intervenuta per garantire l'ordine pubblico, ha cercato di fermarlo, ma il giovane ha opposto resistenza, procurando lesioni agli agenti.

*L'ARRESTO*

Gli agenti, grazie alla collaborazione del Vigile ecologico Calvarese sono riusciti a fermare il giovane e a portarlo in caserma. L'arrestato è stato accusato di lesioni e resistenza contro la polizia e sarà processato per questi reati.

*LE CONSEGUENZE*

L'arresto del giovane tunisino è un ulteriore esempio dell'importanza della presenza della polizia sul territorio per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. La polizia continuerà a lavorare per assicurare che i cittadini possano vivere in un ambiente sicuro e tranquillo.

*LA SITUAZIONE GIUDIZIARIA*

Il giovane sarà processato per i reati di lesioni e resistenza contro la polizia. Se condannato, potrebbe affrontare pene severe, inclusa la detenzione. La magistratura proseguirà le indagini per accertare tutti i fatti relativi all'arresto.