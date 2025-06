CROGNALETO / AZIONE SEGNALA “CRITICITÀ NEI BILANCI”

DaI Consigliere Comunale Sebastian Maiocco, Capogruppo AZIONE a Crognaleto, riceviamo

L'Organo di Revisione e la Corte dei Conti segnalano importanti problematiche finanziarie che interessano il Comune di Crognaleto. L'Organo di Revisione, nell'esaminare il rendiconto 2024, rileva:

− un'anticipazione di tesoreria che supera ampiamente quella autorizzata, evidenziando il permanere di una situazione di squilibrio finanziario;

− previsioni di cassa che non hanno rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese, con sovrastime nella previsione della riscossione di entrate, con il rischio di consentire autorizzazioni di spese per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi;

− scostamenti significativi degli accertamenti rispetto alle previsioni per le entrate in conto capitale, con peggioramento nell’anno 2024, indice della non attendibilità e veridicità delle previsioni formulate.

A ciò, che di per sé appare già abbastanza preoccupante, si aggiunge una delibera della Corte dei Conti sul rendiconto 2023, giunta agli Uffici Comunali il 16 dicembre 2024 ma portata all'attenzione del Consiglio Comunale solo il 31 maggio scorso. La Corte rileva:

− il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà, che costituisce indizio di criticità per la tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria;

− riprendendo un’affermazione del revisore, un valore di equilibrio complessivo di appena euro 2.921 che denota una scarsa attendibilità delle previsioni formulate;

− la mancata restituzione di euro 184.477 quale anticipazione di tesoreria nel 2022 e l'impropria sterilizzazione nel 2023, con conseguentemente rideterminazione negativa della parte disponibile per entrambi gli esercizi finanziari per circa 150.000.

A questi campanelli d'allarme per i conti, si aggiungono molte incertezze sulla viabilità stradale di Crognaleto. Volendo tralasciare la gestione fallimentare del ponte Paladini, sia in termini di comunicazione che di soluzioni concrete, oggi in molti si fanno delle domande. Cosa accadrà per la manutenzione del ponte Rocchetta? Qualora chiudesse, quale sarebbe la viabilità alternativa? La S.P. 45 che collega Aprati a Piano Roseto (sede della prossima Festa della Pastorizia del 4-6 luglio 2025) è chiusa con ordinanza di viabilità n. 15 della Provincia di Teramo del 6 marzo 2025, dal km 8+100 al km 10+800, a causa di una frana di grandi dimensioni. Perché non ci si mobilita come per il Ponte Paladini? Che differenza c'è? Lasciamo ad ognuno le proprie riflessioni.

Chiediamo alle Istituzioni coinvolte che qualunque decisione verrà assunta, sia per il Ponte Rocchetta che per la S.P. 45 (popolare o impopolare), la popolazione e le attività commerciali di Crognaleto vengano informate per tempo.

Sebastian Maiocco