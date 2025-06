CARAVAN CON MILLE LIBRI GIRA L’ABRUZZO PORTANDO EMOZIONI

Lbri che viaggiano a bordo di un caravan trasformato in una vera e propria libreria, pronti a raggiungere vecchi e nuovi lettori nelle vie e nelle piazze dei borghi tra Marche e Abruzzo.

È l'iniziativa ideata da Arturo Bernava e Maria Emery, editori dei marchi Il Viandante e Chiaredizioni, con l'obiettivo di provare a portare la lettura anche in quei luoghi in cui non è presente neppure una libreria stanziale

Il viaggio dei caravan inizierà il 12 luglio dalle Marche, a Fabriano, per poi proseguire in Abruzzo - passando tra gli altri da Roccaraso, Pineto, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Rivisondoli - fino ad arrivare a Scontrone (Aq) il 7 e l'8 agosto. Il caravan - progettato dall'interior designer Ruggero Regini e realizzato dall'artigiano Manuel Argalia di Fabriano - ospiterà circa un migliaio di titoli, inizialmente tutti titoli de Il Viandante, Chiaredizioni e Quid (altro marchio del Gruppo), ma gli editori non escludono di ospitare in futuro anche altri marchi. Non mancherà un ampio allestimento esterno, uno spazio espositivo, con tavoli e sedie per laboratori e presentazioni, protetto da un tendone posizionato sul tetto. I lettori potranno acquistare penne, matite e quaderni personalizzati ma anche magliette, tazze e altro merchandising.

Dopo questo primo tour l'idea degli editori è di aprire, nel corso dei prossimi tre anni, diversi punti del genere, per creare una vera e propria rete in franchising. "Presidiare le tante parti della nostra bella Italia con altrettante 'librerie del Viandante' è il nostro sogno, un sogno che parte da questo primo prototipo ma che, ne siamo certi, potrebbe concretizzarsi a breve. Noi ci crediamo e ci stiamo lavorando già da tempo", affermano.