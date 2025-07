PENNA SANT'ANDREA ONORA GIANNI DI GREGORIO, I GENITORI VENIVANO PROPRIO DA QUI: CITTADINANZA ONORARIA E PROIEZIONE DEL SUO FILM IL 29 LUGLIO

Il Comune di Penna Sant'Andrea ha deciso di conferire la Cittadinanza onoraria a Gianni Di Gregorio, attore, regista e sceneggiatore italiano, noto per la sua carriera eclettica e poliedrica. La cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria si terrà il 29 luglio a Penna Sant'Andrea, e sarà seguita dalla proiezione di uno dei suoi film più rappresentativi. La decisione nasce dal fatto che i genitori dell’attore e regista hanno origini proprio a Penna Sant’Andrea. Gianni Di Gregorio, nato a Roma nel 1949, ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema negli anni '70, lavorando come attore e sceneggiatore per numerosi film e serie televisive. Tuttavia, è stato il suo esordio alla regia con il film "Pranzo di Ferragosto" (2008) a portarlo alla ribalta della critica e del pubblico.

Il film, interpretato da Di Gregorio stesso, Valeria De Franciscis e Marina Cacciotti, racconta la storia di un uomo che, per aiutare la sua badante a trascorrere il Ferragosto con la sua famiglia, decide di ospitare in casa sua due anziane signore.

Da allora, Di Gregorio ha continuato a dirigere e interpretare film di successo, come "Gianni e le donne" (2011) e "Buoni a nulla" (2014), confermandosi come uno dei più interessanti e originali autori del cinema italiano contemporaneo.

L'amministrazione comunale di Penna Sant'Andrea è onorata di poter conferire la Cittadinanza onoraria a Gianni Di Gregorio, riconoscendo il suo contributo alla cultura e all'arte italiana. La cerimonia del 29 luglio sarà un'occasione unica per incontrare il regista e per scoprire o riscoprire la sua opera.