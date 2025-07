CEDE TUBATURA DEL RUZZO A SAN NICOLÓ

All’incrocio tra via Michelangelo e via Brigiotti di San Nicolò è stata riscontrata la rottura di una tubazione dell’acqua.Al momento non si registrano disagi per la fornitura idrica ai residenti.In corso i lavori di riparazione con la ditta incaricata dal Ruzzo.Le strade sono state chiuse parzialmente alla circolazione.